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ДАНИЛ МИРОНОВ
Считаю, что продукция "Крымский молочник" одна из самых качественных, среди молочной продукции на рынке. Я сам ем и ребенку моему нравится очень. Молочные продукты - очень нежные. На любой вкус - кому по-постнее хочется, кому наоборот по-жирнее. Мы попробовали всю молочную продукцию "Крымский молочник" и все очень понравились. Кефир тоже вкусненький и нежный такой. Молоко топленое очень понравилось. Прям пальчики оближешь. Часто покупаю творог и очень люблю выпекать из него запеканку! Очень советую продукцию "Крымский молочник" - самые вкусные и полезные молочные продукты.
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НАТАЛЬЯ БЕЛОВА
Молочку "Крымский молочник" я люблю уже давно, молоко у них не просто отличное, а самое лучшее из всего, что представлено на полках сетей или местных магазинов. Молоко очень вкусное, действительно хороший вкус настоящего молока. Также в моем холодильнике всегда есть масло, творог и сметана "Крымский молочник". Меня устраивает полностью как по вкусу, так и по составу и по цене, что тоже немаловажно.
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АНДРЕЙ ПОНОМАРЕВ
В последнее время я оценила молочные продукты питания "Крымский молочник". Мне нравится их ответственное отношения к работе и то, насколько они стараются, чтобы порадовать своих потенциальных покупателей. Обычно я покупаю кефир и сливочное масло. Продукты вкусные, а так же полезные. Для производства своих продуктов они используют 100% натуральное молоко, все сделано по ГОСТу. Упаковка продуктов всегда доброжелательная, вызывает доверие. Всем рекомендую!
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ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
Вот всем-всем искренне советую. Очень люблю я "Крымский молочник", во-первых, за то, что у них большая линейка кисломолочки, без которой просто и дня не проживу. Всегда очень вкусно, иногда стоит даже чуть больше указанного на упаковке срока, что приятно, особенно относительно к большим пакетам, которые не всегда удается выпить быстро. Молоко только в кофе добавляю. Творог еще очень люблю - он плотный и однородный, если смешать с молоком или кефиром, расходится идеально, получается прямо такой творожок.