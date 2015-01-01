ДАНИЛ МИРОНОВ

Считаю, что продукция "Крымский молочник" одна из самых качественных, среди молочной продукции на рынке. Я сам ем и ребенку моему нравится очень. Молочные продукты - очень нежные. На любой вкус - кому по-постнее хочется, кому наоборот по-жирнее. Мы попробовали всю молочную продукцию "Крымский молочник" и все очень понравились. Кефир тоже вкусненький и нежный такой. Молоко топленое очень понравилось. Прям пальчики оближешь. Часто покупаю творог и очень люблю выпекать из него запеканку! Очень советую продукцию "Крымский молочник" - самые вкусные и полезные молочные продукты.

НАТАЛЬЯ БЕЛОВА

Молочку "Крымский молочник" я люблю уже давно, молоко у них не просто отличное, а самое лучшее из всего, что представлено на полках сетей или местных магазинов. Молоко очень вкусное, действительно хороший вкус настоящего молока. Также в моем холодильнике всегда есть масло, творог и сметана "Крымский молочник". Меня устраивает полностью как по вкусу, так и по составу и по цене, что тоже немаловажно.