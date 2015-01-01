Лучшие молочные продукты с
гарантией качества и оперативной доставкой!

100% КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
ДОСТАВКА
ТОЧНО В СРОК
70 ЛЕТ ОПЫТА
РАБОТЫ
ООО "КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК"

ПОЧЕМУ МЫ?

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННРЕ СЫРЬЕ Поставщики молока - это наши коровы. Мы - единственное в Крыму предприятие, у которого есть свои фермы и коровы. Поэтому наше молоко самое свежее!
ОТДЕЛ СБЫТА Практически в каждом районе полуострова интересы компании представляют грамотно обученные менеджеры, готовые предоставить интересующую информацию о компании и выпускаемой продукции в любое время.
ПРОВЕРКА В ЛАБОРАТОРИИ Поллитра молока из каждой машины поступает на стол лаборанта для проверки на чистоту, жирность, плотность и кислотность, и проходит бактериологическое исследование.
СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МОЛОКО Каждое утро к заводу подъезжают молоковозы, которые перевозят собранное доярками молоко с наших ферм.
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА рассчитана на 110 тонн готовой продукции.
СИСТЕМА ДОСТАВКИ Продукция доставляется специализированным автотранспортом ООО «Крымский молочник» шесть раз в неделю.
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НАША ПРОДУКЦИЯ

ЭТАПЫ
ПРОИЗВОДСТВА

Перед попаданием в заводской трубопровод, поллитра молока из каждой машины поступит на стол лаборанта для проверки на чистоту, жирность, плотность и кислотность. Кроме этого, оно проходит бактериологическое исследование. Если сырье не прошло контроль, оно незамедлительно отправляется обратно, но такие случаи единичны, поскольку мы не закупаем молоко. Поставщики молока - это непосредственно коровы с наших ферм.
После приемки молоко хранится в металлических резервуарах, которые выполнены из нержавеющей стали, которая не окисляется и не оказывает воздействия на продукт. Перед попаданием в эти емкости молоко охлаждается и фильтруется.
Во время всего процесса молоко никак не взаимодействует с окружающей средой, вследствие чего уже в течении суток мы получаем готовую качественную продукцию в виде нежнейшего кефира и ряженки, сливочного масла и творога, сметаны и, конечно, того, давно привычного для всех, молока, качество которого гарантирует ООО «Крымский молочник».
Для достижения таких целей ежедневно старается весь заводской коллектив, поскольку это поистине единая команда, большинство работников которой трудятся на заводе не один год и передают свой опыт вновь принятым на работу сотрудникам.
Доставка готовой продукции в розничную сеть, оптовые базы, детские оздоровительные и лечебно-профилактические учреждения.

ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

ДАНИЛ МИРОНОВ
Считаю, что продукция "Крымский молочник" одна из самых качественных, среди молочной продукции на рынке. Я сам ем и ребенку моему нравится очень. Молочные продукты - очень нежные. На любой вкус - кому по-постнее хочется, кому наоборот по-жирнее. Мы попробовали всю молочную продукцию "Крымский молочник" и все очень понравились. Кефир тоже вкусненький и нежный такой. Молоко топленое очень понравилось. Прям пальчики оближешь. Часто покупаю творог и очень люблю выпекать из него запеканку! Очень советую продукцию "Крымский молочник" - самые вкусные и полезные молочные продукты.
НАТАЛЬЯ БЕЛОВА
Молочку "Крымский молочник" я люблю уже давно, молоко у них не просто отличное, а самое лучшее из всего, что представлено на полках сетей или местных магазинов. Молоко очень вкусное, действительно хороший вкус настоящего молока. Также в моем холодильнике всегда есть масло, творог и сметана "Крымский молочник". Меня устраивает полностью как по вкусу, так и по составу и по цене, что тоже немаловажно.
АНДРЕЙ ПОНОМАРЕВ
В последнее время я оценила молочные продукты питания "Крымский молочник". Мне нравится их ответственное отношения к работе и то, насколько они стараются, чтобы порадовать своих потенциальных покупателей. Обычно я покупаю кефир и сливочное масло. Продукты вкусные, а так же полезные. Для производства своих продуктов они используют 100% натуральное молоко, все сделано по ГОСТу. Упаковка продуктов всегда доброжелательная, вызывает доверие. Всем рекомендую!
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА
Вот всем-всем искренне советую. Очень люблю я "Крымский молочник", во-первых, за то, что у них большая линейка кисломолочки, без которой просто и дня не проживу. Всегда очень вкусно, иногда стоит даже чуть больше указанного на упаковке срока, что приятно, особенно относительно к большим пакетам, которые не всегда удается выпить быстро. Молоко только в кофе добавляю. Творог еще очень люблю - он плотный и однородный, если смешать с молоком или кефиром, расходится идеально, получается прямо такой творожок.
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